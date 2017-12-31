В воскресенье, 31 декабря около 10 утра в городе Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что от взрыва загорелись соседние здания.

"На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания".

Спасатели сообщают, что ликвидировали пожар в течение часа.

Напомним, что в Харькове взорвали авто высокопоставленного полицейского.