Под Днепром прогремел взрыв [ Редактировать ]
В воскресенье, 31 декабря около 10 утра в городе Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что от взрыва загорелись соседние здания.
"На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, в результате которого разлетелись три баллона и возник пожар, распространившийся на два стоящих рядом здания".
Спасатели сообщают, что ликвидировали пожар в течение часа.
Напомним, что в Харькове взорвали авто высокопоставленного полицейского.
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