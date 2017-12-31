Во Львове пропадает уникальная брусчатка (видео) [ Редактировать ]
Уникальная старинная брусчатка - исчезает с дорог Львова. Ее уже сняли как минимум с полусотни городских улочек, подсчитали активисты. И уверяют: старый камень массово продают за рубеж. Так ли это и где демонтированная брусчатка? Искала Галина Якушко.
"Оце є автентична львівська бруківка, бачите - базальт квадратового січення кубічної форми. Це є камінь, це найдорожча бруківка".
Дорогая и очень редкая. Такую брусчатку добывали еще в ХІХ веке в австрийских Альпах. Сейчас достать ее невозможно. В послевоенные годы добычу прекратили, чтобы сберечь горную экологию. Именно такой черной базальтовой брусчаткой вымощен центр и закоулки Львова. Активисты уверяют: камень стал массово исчезать с улиц города.
"Проблема Європи полягає в тому, що Австрія перестала видобувати цей базальт для бруківки. Ці сховища законсервовані, ці поклади базальту, і тому при ремонтах доріг у європейських містах виникає проблема оцієі дрібної бруківки. Чорної, базальтової, дорогої бруківки, якоі вже не роблять, і тому іх треба десь купити. А де купити? Там де її продають. А де продають? В Україні", - говорит Иван Сварнык, историк.
Немцы, австрийцы и венгры, по словам активистов, не жалея денег, скупают брусчатку.
"Вивозять, тому шо дуже дорогий матеріал оцінки експертні це десь близько 800 доларів за кубічний метр у Львові площа забрукованих вулиць катастрофічно зменшується. За нашими оцінками, це вже понад 50 вулиць, де знищена або замінена на іншу, або суттєво зменшена площа застелена бруківкою: за рахунок прокладання трамвайних колій на бетонній подушці, звуження частини вулиць і тд. Тобто, ми бачемо шо бруківка зникає", - говорит Юрий Антоняк.
А вот эта улочка - прямо возле моего дома. Раньше здесь тоже лежала брусчатка. При Советском Союзе ее покрыли слоем асфальта. А несколько лет назад одна из частных фирм проводила здесь ремонт и проложила современное покрытие, демонтировав старинную брусчатку. Куда ее затем дели - неизвестно.
Всю демонтированную брусчатку во Львове после тщательной описи - передают на хранение предприятию, которое занимается ремонтом дорог. Купить старинный камень невозможно - уверяют чиновники. Его используют только для мощения львовских улиц - в приоритете - центральная часть города. К примеру, недавно брусчаткой выложили дорогу к знаменитому Высокому Замку. Раньше там лежал обычный асфальт.
"Коли не було бруківки на дорозі, чи на дорожці, чи в парку, і є необхідність облаштування тієї чи іншої доріжки, чи площі в бруківці, є також проектне рішення, тоді ми бруківку, яка в нас є на зберіганні в "ШРП", даємо організаціі за рішенням виконавчого комітету - певний метраж бруківки для того, щоб мостити ту чи іншу доріжку вулицю чи площу", - говорит Ирина Маруняк, начальник департамента ЖКХ Львовского городского совета.
Это Рекс - он охраняет почти всю брусчатку, демонтированную с львовских улиц. Это хранилище - рядом с Бронетанковым заводом, на окраине города. Его начальник уверяет - вся территория просматривается на камерах видеонаблюдения, видео чиновник может посмотреть у себя на смартфоне в любое время.
"От пішли крутитися 4 камери - і часто ви заглядаєте? - При потребі. І в вихідні дома дивлюся, шо робиться на території".
Унести брусчатку и остаться незамеченными - не выйдет, уверяют нас. Впрочем, красть ее с предприятия, чтобы продать, вовсе необязательно. Ведь во время ремонта дорог демонтированная черная базальтовая брусчатка долго и бесхозно лежит на обочинах.
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