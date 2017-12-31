Во Франции лавина заставила туристов встречать Новый год в горах [ Редактировать ]
Четыре тысячи человек застряли во французских Альпах - из-за схода лавины. Путешественники направлялись на горнолыжные курорты в Савойском департаменте Франции.
Но из-за снега дороги стали непроезжими и поэтому они остались ночевать во временных убежищах. Еще часть туристов застряли в местном аэропорту. По сообщению национальной погодной службы, уровень опасности лавин в этой местности достиг четырех из пяти пунктов.
по теме
Снегопад парализовал аэропорт Глазго
Тысячи пассажиров застряли из-за непогоды в шотландском аэропорту Глазго. Многие рейсы задержаны или вовсе отменены. Из-за сильного снегопада на дорогах возникли гигантские пробки.
Південь Британії замело снігом
Південні райони Британії замело снігом. Більше 14 тисяч будинків лишилися без електроенергії. На дорогах графства Глостершир - транспортний колапс.
У Франції вітер залишив тисячі будинків без світла
Понад 7 тисяч будинків залишилися без електроенергії на південному заході Франції - через шквальний вітер. У п'ятьох департаментах країни встановили "помаранчевий" - передостанній - рівень небезпеки. Повітряну бурю пов'язують з ураганом "Бруно", який суне на Європу з Атлантичного океану.
Тайфун на Філіппінах забрав життя 240 людей
До 240 зросло число жертв тайфуну "Тобмін" на Філіппінах. Іще сотню людей - досі шукають. Через зсуви та повені 75 тисяч філіппінців лишилися просто неба. До шторму вже приготувалися і в сусідньому В'єтнамі.
На Закарпатті попереджують про можливе сходження лавин
Негода вирує на Закарпатті. Через потужні снігопади та заметілі у високогір'ях області - висока ймовірність сходження лавин. А в сусідній Львівщині без електрики напередодні лишилися близько 30 сіл у горах Турківського району.