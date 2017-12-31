Евросоюз грозит Польше судом за отказ от беженцев [ Редактировать ]
Всего 56 украинцев - столько наших беженцев приняла Польша за 10 месяцев 2017 года. Эти данные сообщило посольство Украины в Польше, в ответ на заявление Варшавы о волне украинских мигрантов из-за войны на Донбассе. Почему польские власти заговорили о беженцах из Украины - расскажет Елена Абрамович.
Польша приняла множество беженцев из Украины, чем сняла напряженность на восточном фланге ЕС. Эту мысль в Варшаве повторяли неоднократно. Там отказываются принимать беженцев по квотам Евросоюза и в качестве козыря выдвигают украинский вопрос. В очередной раз аргумент прозвучал от пресс-секретаря польского правительства.
"Я хотела бы напомнить вам, что сейчас Польша приняла многих беженцев из Украины, где идет война. Может показаться, что Европейская Комиссия этого не заметила, хотя несомненно, что на востоке Украины идет война, и там гибнут люди", - говорит Иоанна Копцинская, пресс-секретарь польского правительства.
На эти слова отреагировали в украинском посольстве в Польше. Заметили - Варшава выдала украинцам много разрешений на работу, только за первое полугодие - 90 тысяч. Но что касается беженцев - ситуация иная.
В течение 10 месяцев 2017 компетентными органами Польши был предоставлен статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году - 32) и принято 175 решений о предоставлении Украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите,
В отличие от беженцев, те, кто приезжает в Польшу работать - спасают ее экономику -ранее заявлял глава украинского МИД Павел Климкин.
Но Варшава продолжает твердить о множестве украинских мигрантов. И это посыл не Киеву, а Брюсселю. Еврокомиссия пригрозила судом Польше, Чехии и Венгрии за отказ принимать мигрантов по договоренным квотам и схемам перемещения.
За последних 2 года Польша не переселила ни одного мигранта. Чехия не участвует в схеме полтора года, а Венгрия вообще с самого начала. Еврокомиссия начала процедуру в отношении этих государств еще летом. Теперь в Брюсселе поняли, что результата переговоры не дают и решили перейти к судам.
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