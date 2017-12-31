Новый год в некоторых странах уже встретили, а в других только готовятся. Где предлагают отпраздновать новый год за биткойн, и как поздравил мир Папа Римский - в нашем праздничном обзоре.

Новая Зеландия одна из первых на планете встретила 2018. Под бой курантов с 300-метрового оклендского небоскреба выпустили сотни фейерверков. А его верхушку осветили цветными лазерами. Внизу на набережной за ярким зрелищем наблюдали тысячи людей.

После Новой Зеландии новый год пришел в Австралию. Там его встретили не менее празднично - масштабным пиротехническим шоу. Следующими на очереди были Япония и Китай.

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В Нью-Йорке протестировали, светится ли гигантский новогодний шар. Хрустальная сфера "Подарок Безмятежности" диаметром три с половиной метра и весом больше пяти тонн - станет символом празднований на Таймс-Сквер.

В нее встроены тысячи светодиодов, которые зажгутся, как только часы пробьют 12. Организаторы уверяют, шар будет виден даже из космоса. На Таймс-сквер в этом году ожидают до полутора миллиона гостей.

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В Ватикане накануне нового года Папа Римский провел святую мессу. В молитве он упомянул жертв недавней атаки в церкви в Египте, и попросил Бога повлиять на жестокие сердца. Послушать понтифика к Собору Святого Петра пришли тысячи людей. Папа Франциск пожелал всем присутствующим мира в новом году.

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Новый год за биткойн. Сингапурский бар предлагает расплатиться за празднование "ол-инклюзив" электронной валютой. За 13 тысяч долларов, а именно столько сейчас стоит биткойн в новогоднюю ночь клиент получит личный лимузин, дворецкого и самые изысканные блюда и напитки в баре на 45 этаже небоскреба. Роскошные вечеринки за криптовалюту здесь устраивают часто. Но такой дорогостоящей еще не было.

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А в Берлине - последние приготовления к празднованию. Сотни тысяч немцев придут праздновать новый год в центр города к Брандербургским воротам. Организаторы подготовились - пригласили ди-джеев, заказали яркую пиротехнику. Но и меры безопасности ввели строгие: никаких стеклянных бутылок, фейерверков и даже больших сумок. Всех, кто будет на площади - тщательно проверят полицейские.