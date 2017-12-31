В США во время перестрелки погиб полицейский, шесть человек ранены [ Редактировать ]
В воскресенье, 31 декабря, в пригороде Денвера (штат Колорадо, США) произошла перестрелка при участии полицейских. Об этом сообщает Associated Press.
В результате произошедшего погиб один помощник шерифа, еще четверо полицейских и двое гражданских получили ранения. По предварительным данным, подозреваемый мертв.
В управлении шерифа округа Дуглас сообщили, что помощники шерифа прибыли на вызов в жилой дом Copper Canyon Apartments. Во время проверки по полицейским открыли огонь.
Ранее podrobnosti.ua сообщали об обстреле христианской церкви в Египте.
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