В воскресенье, 31 декабря, в пригороде Денвера (штат Колорадо, США) произошла перестрелка при участии полицейских. Об этом сообщает Associated Press.

В результате произошедшего погиб один помощник шерифа, еще четверо полицейских и двое гражданских получили ранения. По предварительным данным, подозреваемый мертв.

В управлении шерифа округа Дуглас сообщили, что помощники шерифа прибыли на вызов в жилой дом Copper Canyon Apartments. Во время проверки по полицейским открыли огонь.

Ранее podrobnosti.ua сообщали об обстреле христианской церкви в Египте.