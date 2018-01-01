Южная Корея снова задержала судно с топливом для КНДР (иллюстрация)

Южная Корея задержала судно, подозреваемое в перевозке нефтепродуктов в Северную Корею, передает Yonhap.

Судно KOTI шло под флагом Панамы.

Власти сообщили, что большую часть экипажа корабля KOTI составляют граждане Китая и Мьянмы. Представитель Министерства иностранных дел подтвердил это заявление, отказавшись предоставить подробную информацию.

Это второе известное судно, подозреваемое Южной Кореей в поставках санкционных нефтепродуктов в Северную Корею. Ранее Сеул арестовал танкер Lighthouse Winmore, пытавшийся доставить нефтепродукты в КНДР вопреки международным санкциям.

Накануне власти КНДР назвали санкции ООН актом войны.