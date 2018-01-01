Новогоднее поздравление президента Украины (видео) [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым, 2018, годом и "уверенным и бесповоротным движением в Европу".
Президент подчеркнул, что после нескольких лет кризиса страна развивается и переходит к восстановлению и развитию.
"...как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас", - сказал Порошенко.
Накануне Порошенко назвал 10 главных достижений Украины в 2017 году.
по теме
Порошенко назвал 10 главных достижений Украины в 2017 году
По его словам, 2017 год выдался не простым, но успешным.
Заложники на Донбассе: освобожденные пленные получат материальную помощь
Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров предоставить материальную помощь освобожденным в рамках запланированного на 27 декабря обмена пленным и их семьям для облегчения их адаптации.
В Харькове состоялась встреча президентов Украины и Польши: о чем договорились?
Главы государств обсудили не только спорные моменты в истории двух стран, но и противоречия, которые возникли в последнее время.
Новый год 2018: какие изменения ждут автомобилистов
Год желтой собаки несет с собой много нововведений, которые станут актуальны каждого водителя. Наиболее важные из них касаются изменения законодательного поля.
Музыка на Новый год-2018: 10 песен для праздничного настроения
Podrobnosti.ua собрали для вас 10 новогодних и рождественских песен, которые запросто окунут вас в атмосферу шуршащей мишуры, мигающих гирлянд и чарующих запахов любимых блюд.