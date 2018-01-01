Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым, 2018, годом и "уверенным и бесповоротным движением в Европу".

Президент подчеркнул, что после нескольких лет кризиса страна развивается и переходит к восстановлению и развитию.

"...как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас", - сказал Порошенко.

Накануне Порошенко назвал 10 главных достижений Украины в 2017 году.