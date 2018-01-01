Протесты в Иране: задержаны 200 демонстрантов [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В ходе антиправительственных протестов в иранской столице Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов. Об этом со ссылкой на вице-губернатора города Али Асгара Нассербрахта, сообщает DW.
Число задержанных участников антиправительственных акций протеста в Иране намного больше, чем считалось ранее. В частности, силы безопасности Ирана задержали около 200 человек, которые принимали участие в демонстрациях в Тегеране.
По словам Нассербрахта, среди задержанных 40 "главарей нелегальных собраний", как власти Ирана называют антиправительственные протесты, которые продолжаются в стране уже четвертый день подряд.
Часть задержанных в Тегеране, по словам чиновника, переданы органам юстиции. Зато многих участников акции, среди которых большинство студенты, отпустили на волю, сказал он.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о погибших в ходе протестов в Иране.
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