В Великобритании на парковке сгорели 1,4 тысячи автомобилей [ Редактировать ]
В Ливерпуле (Великобритания) на многоуровневой парковке сгорели 1400 автомобилей, передает BBC.
Сгоревшая парковка находится рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena в Ливерпуле.
По данным полиции, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.
Из-за сильного огня и дыма полиции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов. В пожарной и спасательной службе пожар на парковке возле Echo Arena назвали одним из самых сильных, с которыми им приходилось сталкиваться.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее мы сообщали о пожаре на станции метро Берлина.
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