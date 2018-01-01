В Ливерпуле (Великобритания) на многоуровневой парковке сгорели 1400 автомобилей, передает BBC.

Сгоревшая парковка находится рядом с концертно-развлекательным комплексом Echo Arena в Ливерпуле.

По данным полиции, огонь уничтожил все автомобили, их владельцам рекомендовали обратиться в страховые компании.

Из-за сильного огня и дыма полиции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов. В пожарной и спасательной службе пожар на парковке возле Echo Arena назвали одним из самых сильных, с которыми им приходилось сталкиваться.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о пожаре на станции метро Берлина.