Ким Чен Ын угрожает США ядерным ударом [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится "ядерная кнопка". Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР, передает РИА Новости.
По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении "начать войну" с КНДР.
Лидер КНДР также подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.
Ким Чен Ын также объявил, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил. По его словам, Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.
Ранее сообщалось, что Южная Корея задержала судно с топливом для КНДР.
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