Израиль аннексирует новые территории - СМИ [ Редактировать ]
В Израиле правящая политическая партия "Ликуд" приняла резолюцию, которая призывает к фактической аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что в документе, принятом вечером 31 декабря 2017 года, члены партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвали продолжить строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана и применять в отношении этих территорий гражданское законодательство.
Сейчас эти территории подпадают под военную юрисдикцию. Гражданское законодательство ускорило бы развитие на них поселений.
"Мы сейчас будем поощрять признание нашего суверенитета над еврейскими поселениями в Иудее и Самарии (...) мы должны начать реализовывать этот суверенитет, мы имеем моральное право и обязательство перед нашими братьями-поселенцами", - заявил на встрече центрального комитета партии министр общественного порядка Гилад Эрдан.
Сообщается, что Нетаньяху юридически не обязан выполнять резолюцию, и он не посещал встречу партийцев. Однако на ней присутствовали министры, депутаты и партийные функционеры.
Ожидается, что резолюция может добавить поддержки Нетаньяху, в которой он особенно нуждается на фоне коррупционного расследования в отношении него.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль выходит из состава ЮНЕСКО.
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