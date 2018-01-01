В Израиле правящая политическая партия "Ликуд" приняла резолюцию, которая призывает к фактической аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в документе, принятом вечером 31 декабря 2017 года, члены партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвали продолжить строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана и применять в отношении этих территорий гражданское законодательство.

Сейчас эти территории подпадают под военную юрисдикцию. Гражданское законодательство ускорило бы развитие на них поселений.

"Мы сейчас будем поощрять признание нашего суверенитета над еврейскими поселениями в Иудее и Самарии (...) мы должны начать реализовывать этот суверенитет, мы имеем моральное право и обязательство перед нашими братьями-поселенцами", - заявил на встрече центрального комитета партии министр общественного порядка Гилад Эрдан.

Сообщается, что Нетаньяху юридически не обязан выполнять резолюцию, и он не посещал встречу партийцев. Однако на ней присутствовали министры, депутаты и партийные функционеры.

Ожидается, что резолюция может добавить поддержки Нетаньяху, в которой он особенно нуждается на фоне коррупционного расследования в отношении него.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль выходит из состава ЮНЕСКО.