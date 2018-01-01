В Украине введен биометрический контроль для иностранцев (видео) [ Редактировать ]
С понедельника, 1 января в 157 оборудованных пунктах на украинской границе начала работу система фиксации биометрических данных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Таким образом граждане 71 страны обязаны будут сдавать отпечатки 5 пальцев для идентификации при въезде в Украину и заблаговременно направлять уведомления о цели пребывания.
В свою очередь в ГПСУ отмечают, что на пунктах пропуска в районе проведения АТО биометрическая проверка российских граждан происходить не будет, они не смогут пересечь КПВВ, если заехали с неподконтрольной территории.
Также в Госпогранслужбе отметили, что биоконтроль на административной границе с оккупированным Россией Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове.
Отметим, что согласно решение о внедрении биометрического контроля при пересечении границы иностранными гражданами на заседании принял Совет национальной безопасности и обороны Украины.
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