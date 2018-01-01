В США во время празднования Рождества на 4-летнего Кейда Контрераса рухнул деревянный домик. Об этом сообщает New York Post.

Кейд и его семья, Кортни и Рой Контрерас, решили отпраздновать католическое Рождество у своих родственников в Хьюстоне. Кейд очень любил бывать в огромном доме, где у него был друг-ровесник, а у друга - шикарный дом на дереве, растущем на заднем дворе.

По неизвестным причинам этот домик обрушился прямо на Кейда.

Скорая доставила ребtнка в ближайший госпиталь, откуда его по воздуху доставили в медицинский центр в Хьюстоне. За жизнь мальчика боролись несколько часов, но спасти его не удалось.

"В центре (города - ред.) все было по-рождественски украшено, атмосфера настраивала на праздник. А у нас - трагедия, которую пережить невозможно. Благодаря Кейду окрепла моя семья, он был светом моей жизни...", - рассказала мать мальчика Кортни Контрера.

Напомним, ранее сообщалось, что беременная девушка с 7-месячным ребенком погибла в ДТП.