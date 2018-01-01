4-летний мальчик трагически погиб во время праздника [ Редактировать ]
В США во время празднования Рождества на 4-летнего Кейда Контрераса рухнул деревянный домик. Об этом сообщает New York Post.
Кейд и его семья, Кортни и Рой Контрерас, решили отпраздновать католическое Рождество у своих родственников в Хьюстоне. Кейд очень любил бывать в огромном доме, где у него был друг-ровесник, а у друга - шикарный дом на дереве, растущем на заднем дворе.
По неизвестным причинам этот домик обрушился прямо на Кейда.
Скорая доставила ребtнка в ближайший госпиталь, откуда его по воздуху доставили в медицинский центр в Хьюстоне. За жизнь мальчика боролись несколько часов, но спасти его не удалось.
"В центре (города - ред.) все было по-рождественски украшено, атмосфера настраивала на праздник. А у нас - трагедия, которую пережить невозможно. Благодаря Кейду окрепла моя семья, он был светом моей жизни...", - рассказала мать мальчика Кортни Контрера.
Напомним, ранее сообщалось, что беременная девушка с 7-месячным ребенком погибла в ДТП.
по теме
Жуткая трагедия: беременная девушка с 7-месячным ребенком погибла в ДТП
В следствие ДТП погибла беременная 19-летняя Шелли Мулки вместе с семимесячным сыном.
Скандальные поборы: в Днепропетровской области родители учеников судятся со школой
Родители учеников считают, что с них собирают деньги незаконно и отказались платить взносы в "фонд школы".
Многодетную семью заморозят в жидком азоте
Жену и троих сыновей президента американской некоммерческой организации "Институт крионики" Денниса Ковальски заморозят в жидком азоте.
Педофил 8 лет насиловал ребенка и предложил смириться с этим
Ронни Линн Гипсон из Арканзаса в течение восьми лет насиловал маленькую девочку, предлагая ей таким образом "поиграть". Жертве было всего четыре года, когда он надругался над ней в первый раз.
Ребенка едва не съели крысы, пока отец развлекался с любовницей
Четырнадцатилетнего ребенка из села Султан Салы Ростовской области искусали крысы, когда его отец был занят развлечениями с любовницей.