В центре Киева автомобиль влетел в остановку (фото) [ Редактировать ]
В Центре Киева автомобиль KIA влетел в остановку общественного транспорта, совершив тройное ДТП. Об этом сообщает "112.ua".
Инцидент произошел на площади Льва Толстого, начале улицы Большой Васильковской.
"Автомобиль KIA ехал с крутого поворота ул. Большой Васильковской на площадь Льва Толстого. На ходу автомобиль снес два дерева, столбы и два припаркованных на тротуаре автомобиля", - отметила журналист.
По словам очевидцев, в авто, которое стало виновником ДТП, находились мужчина около 30 лет и девушка.
В свою очередь хозяйка пострадавшего авто рассказала, что водитель KIA двигался на высокой скорости и проходить медицинскую экспертизу отказался.
"Девушка, которая находилась в авто, после ДТП выхватывала телефон у очевидца, который пытался снять последствия аварии, и говорила, что "мама все порешает", - отметила очевидец.
Напомним, ранее сообщалось, что на Южном мосту в Киеве Audi влетела под фуру.
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