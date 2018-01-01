В Центре Киева автомобиль KIA влетел в остановку общественного транспорта, совершив тройное ДТП. Об этом сообщает "112.ua".

Инцидент произошел на площади Льва Толстого, начале улицы Большой Васильковской.

"Автомобиль KIA ехал с крутого поворота ул. Большой Васильковской на площадь Льва Толстого. На ходу автомобиль снес два дерева, столбы и два припаркованных на тротуаре автомобиля", - отметила журналист.

По словам очевидцев, в авто, которое стало виновником ДТП, находились мужчина около 30 лет и девушка.

В свою очередь хозяйка пострадавшего авто рассказала, что водитель KIA двигался на высокой скорости и проходить медицинскую экспертизу отказался.

"Девушка, которая находилась в авто, после ДТП выхватывала телефон у очевидца, который пытался снять последствия аварии, и говорила, что "мама все порешает", - отметила очевидец.

Напомним, ранее сообщалось, что на Южном мосту в Киеве Audi влетела под фуру.