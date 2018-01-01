В Лондоне 31 декабря и 1 января четыре человека стали жертвами нападения неизвестных с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Пока не сообщается, что они связаны друг с другом.

Три из четырех преступлений были совершены 31 декабря. В четвертом случае ранения получили два человека, а затем один из них скончался.

Пока у полиции нет данных, что все эти случаи могут быть как-то связаны.

Напомним, ранее сообщалось, что не улицах Берлина в Новый год едва массово не изнасиловали женщин.