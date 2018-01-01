Неизвестный с ножом во время праздника в городе убивал людей [ Редактировать ]
В Лондоне 31 декабря и 1 января четыре человека стали жертвами нападения неизвестных с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.
Пока не сообщается, что они связаны друг с другом.
Три из четырех преступлений были совершены 31 декабря. В четвертом случае ранения получили два человека, а затем один из них скончался.
Пока у полиции нет данных, что все эти случаи могут быть как-то связаны.
Напомним, ранее сообщалось, что не улицах Берлина в Новый год едва массово не изнасиловали женщин.
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