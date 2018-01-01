НАТО усилит свои позиции в Европе [ Редактировать ]
В 2018 году НАТО создаст два новых центра командования. Об этом сообщает Польское радио.
Отмечается, что первый из новых центров командования должен быть создан в США и его задачей является помочь в исправном перемещении войск и оборудования через океан в Европу. В то же время второй командный центр планируется в центральной части Европы, и призван координировать передвижение войск на континенте.
"Мы должны в отдельных странах упрощать для армии пересечение границы. Нуждаемся также в больших количествах транспортного средства, в большой мере от частного сектора", - заявил в ноябре 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Польша задекларировала, что будет ходатайствовать о размещении одного из командований на своей территории. Как возможное место дислокации командования называют также Германию, а окончательное решение должно быть принято в феврале.
Как сообщается, НАТО планирует также улучшить инфраструктуру, в частности дороги, мосты, порты и аэропорты, необходимые при перевозке военных сил.
Ожидается, что это будет одной из тем саммита Альянса, запланированного на июль в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что в НАТО засекли российские подлодки возле США.
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