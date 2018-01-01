Генсек ООН назвал факторы, которые погубят человечество [ Редактировать ]
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю Нового года заявил о росте ксенофобии в мире, а также выразил обеспокоенность относительно ядерного оружия.
Видеообращение генсека опубликовано на YouTube-канале организации.
"Глобальное беспокойство по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне со времен холодной войны. Климат меняется быстрее, чем действуем мы, растет неравенство. Мы видим ужасающие нарушения прав человека, нарастают национализм и ксенофобия", - рассказал Гутерриш.
Генсек также призвал всех к сплоченности в 2018 году и попросил мировых лидеров дать новогоднее обещание "преодолевать разногласия, восстановить доверие, объединив людей вокруг общих целей".
"Путь вперед лежит через единство. От этого зависит наше будущее", - подчеркнул Гутерриш.
Напомним, ранее Папа римский произнес эмоциональную речь в канун Нового года.
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