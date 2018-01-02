Новые штрафы, тарифы, цены и зарплаты. Первый день 2018 принес украинцам много изменений.

Одно из них - монетизация льгот. Она только стартовала и будет проводиться в три этапа. Сегодня начался первый - на уровне поставщиков услуг. О других новшествах - в нашем материале.

Ездить в населенных пунктах в новом году придется медленнее. С 1 января МВД меняет правила для водителей. Разрешенная скорость в пределах городов и сел уменьшится с 60 - до 50 километров в час. За превышение грозит штраф - 3400 гривен.

Максимальное же наказание - свыше сорока тысяч за езду без прав. Также в первом квартале года должна заработать фото и видеофиксация нарушений ПДД.

Вырастет цена и на электроэнергию. Уже с 1 января она подорожает на 9,5%, а к концу года - еще на 6%. Пока что, рост тарифов коснется только промышленности.

А вот населению придется больше платить за воду. Дороже всего она обойдется потребителям в Харькове. Там холодная вода будет стоить 8 гривен 38 копеек за кубометр. В Днепре - 6 с половиной, а во Львове - 7 гривен за куб. Всего тарифы на водоснабжение изменили для 60 водоканалов.

Существенно подорожают сигареты. Из-за повышения акциза их цена вырастет на 2-7 гривен, в зависимости от марки и производителя.

Вместе с тем, с нового года в Украине вырастут минимальная зарплата и прожиточный минимум. Также запланировано увеличение зарплат учителям - в среднем на четверть, а также выплат военнослужащим - в четыре с половиной раза.