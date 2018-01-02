Нововведения 2018: штрафы до 40 тыс. и рост минимальной зарплаты [ Редактировать ]
Новые штрафы, тарифы, цены и зарплаты. Первый день 2018 принес украинцам много изменений.
Одно из них - монетизация льгот. Она только стартовала и будет проводиться в три этапа. Сегодня начался первый - на уровне поставщиков услуг. О других новшествах - в нашем материале.
Ездить в населенных пунктах в новом году придется медленнее. С 1 января МВД меняет правила для водителей. Разрешенная скорость в пределах городов и сел уменьшится с 60 - до 50 километров в час. За превышение грозит штраф - 3400 гривен.
Максимальное же наказание - свыше сорока тысяч за езду без прав. Также в первом квартале года должна заработать фото и видеофиксация нарушений ПДД.
Вырастет цена и на электроэнергию. Уже с 1 января она подорожает на 9,5%, а к концу года - еще на 6%. Пока что, рост тарифов коснется только промышленности.
А вот населению придется больше платить за воду. Дороже всего она обойдется потребителям в Харькове. Там холодная вода будет стоить 8 гривен 38 копеек за кубометр. В Днепре - 6 с половиной, а во Львове - 7 гривен за куб. Всего тарифы на водоснабжение изменили для 60 водоканалов.
Существенно подорожают сигареты. Из-за повышения акциза их цена вырастет на 2-7 гривен, в зависимости от марки и производителя.
Вместе с тем, с нового года в Украине вырастут минимальная зарплата и прожиточный минимум. Также запланировано увеличение зарплат учителям - в среднем на четверть, а также выплат военнослужащим - в четыре с половиной раза.
по теме
С 1 января 2018 года вырастет минимальная зарплата в Украине
Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.
Бюджет 2018: Порошенко подписал главную смету страны
За сутки до Нового года Президент подписал "Бюджет 2018". Сколько и на что потратят?
Украина может согласиться покупать газ в России
Такой шаг, возможно, помог бы снизить тарифы для населения.
Субсидии в Украине: когда монетизируют льготы по "коммуналке"
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что льготы по жилищно-коммунальным услугам перейдут на монетизацию в 2018 году.
Бюджет 2018: учителям поднимут зарплату
Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд гривен, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн.