Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого девять человек получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел в понедельник, 1 января в 8:30.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 28-летний житель города Борислав, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего жителя Закарпатской области.

"В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров были доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики", - говорится в сообщении.

На данный момент, по данным ведомства, устанавливаются обстоятельства аварии, а также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что беременная девушка с 7-месячным ребенком погибла в ДТП.