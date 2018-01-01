Страшное ДТП под Львовом: пострадало много людей [ Редактировать ]
Во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого девять человек получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Инцидент произошел в понедельник, 1 января в 8:30.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 28-летний житель города Борислав, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего жителя Закарпатской области.
"В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров были доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики", - говорится в сообщении.
На данный момент, по данным ведомства, устанавливаются обстоятельства аварии, а также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось, что беременная девушка с 7-месячным ребенком погибла в ДТП.
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