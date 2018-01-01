В Черном море украинский ракетный катер "Прилуки" открыл предупреждающий огонь по судну под флагом Танзании, передает пресс-служба ВМС Украины.

Вечером 31 декабря было обнаружено судно из Танзании, которое "оправданно подозревалось в перевозке незаконных грузов".

Для слежки за судном в море вышел украинский катер "Прилуки". Судно не отвечало на вызов и не останавливалось.

Катер "Прилуки" открыл предупреждающий огонь из артиллерийской установки по курсу судна, чтобы остановить его и сопроводить в порт Одессы.

Накануне Южная Корея задержала судно с топливом для КНДР.