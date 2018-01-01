Украинский катер обстрелял судно из Танзании [ Редактировать ]
В Черном море украинский ракетный катер "Прилуки" открыл предупреждающий огонь по судну под флагом Танзании, передает пресс-служба ВМС Украины.
Вечером 31 декабря было обнаружено судно из Танзании, которое "оправданно подозревалось в перевозке незаконных грузов".
Для слежки за судном в море вышел украинский катер "Прилуки". Судно не отвечало на вызов и не останавливалось.
Катер "Прилуки" открыл предупреждающий огонь из артиллерийской установки по курсу судна, чтобы остановить его и сопроводить в порт Одессы.
Накануне Южная Корея задержала судно с топливом для КНДР.
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