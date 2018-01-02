2 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
2 января - второй день года в григорианском календаре. До конца года остается 363 дня.
Религиозные праздники и памятные дни
Католицизм
- память святого Василия;
- память Григория Богослова;
- память блаженной Катрин Брессюирской;
- память святого Дефенденса Фиваидского;
- память монаха Макария Александрийского.
Православие
- предпразднество Рождества Христова;
- память священномученика Игнатия Богоносца (Антиохийского) (107);
- память праведного протоиерея Иоанна Кронштадтского, чудотворца (1908);
- память преподобного архимандрита Игнатия Печерского (1435);
- память святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского (1846);
- память святителя Филогония, епископа Антиохийского (323);
- память святителя архиепископа Даниила Сербского (1338);
- празднование в честь Новодворской иконы Божией Матери;
- празднование в честь Леньковской (Новгород-Северской) иконы божией Матери, именуемой "Спасительница утопающих".
Именины 2 января
Католические: Василий, Григорий, Дефенденс, Екатерина, Макарий
Православные: Антоний, Даниил, Иван, Игнатий, Филогоний
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