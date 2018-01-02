Католическое Рождество: на границах с Польшей и Словакией образовались огромные очереди

Километровые очереди образовались на пунктах пропуска с Польшей и Словакией. Как сообщили в Госпогранслужбе, на украинской территории проблем нет. Очереди собрались со стороны ЕС. В частности, на "Ягодине" - около девяти сотен авто, примерно такая же ситуация на "Раве-Русской" и "Шегинях".