В Бразилии во время тюремного бунта погибли девять человек, 77 сбежали

В бразильском штате Гояс в ходе тюремного бунта девять человек погибли, 14 получили ранения, сообщает O Globo.

Также сообщается, что во время бунта 106 заключенных сбежали. 29 из них уже пойманы, еще 77 человек разыскивают. Еще 127 также сбежали во время беспорядков, но вернулись в место заключения добровольно после того, как ситуация успокоилась.

Согласно сообщению, бунт начался из-за конфликта между двумя конкурирующими группировками. Заключенные устроили пожар, подпалив тюремные матрасы.

Все раненые были госпитализированы, получили необходимую помощь и уже возвращены в тюрьму.

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