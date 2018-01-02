В больнице Пакистана взорвался газ, есть погибшие [ Редактировать ]
В результате взрыва газового баллона на территории больницы в Пакистане, погибли шесть человек и более 10 пострадали, передает телеканал Geo TV.
Инцидент произошел в понедельник вечером, 1 января, в городе Атток в провинции Пенджаб.
Как уточнили местные власти, люди погибли при частичном обрушении здания больницы после взрыва баллона. Среди погибших двое детей.
По данным спасательных служб, под завалами все еще могут оставаться люди.
Ранее мы сообщали о мощном взрыве в Италии.
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