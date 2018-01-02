Время задержки поезда составляет около 5 часов

Скоростной поезд №736/735 Запорожье - Киев задымился в дороге, пассажиров пересадили в другой. В столицу они приедут с опозданием на 5 часов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что дым был обнаружен в поезде поблизости станции Новогуполивка, очаг задымления располагался в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1).

Силами локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя ПАО "КВСЗ" было ликвидировано задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог.

Всех пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом на станцию ​​Пятихатки, где их пересадили в подменный подвижной состав филиала "УЗШК" ПАО "Укрзализныця", которым они продолжили путешествие в Киев в 6:48 2 января 2018.

"Время задержки поезда составляет около 5 часов", - говорится в сообщении.

Указано, что ориентировочно пассажиры прибудут в Киев в 11:20 2 января.

Напомним, под Львовом молодой парень погиб под колесами поезда.