"Интерсити" Запорожье-Киев задымился в пути [ Редактировать ]
Скоростной поезд №736/735 Запорожье - Киев задымился в дороге, пассажиров пересадили в другой. В столицу они приедут с опозданием на 5 часов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Сообщается, что дым был обнаружен в поезде поблизости станции Новогуполивка, очаг задымления располагался в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1).
Силами локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя ПАО "КВСЗ" было ликвидировано задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог.
Всех пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом на станцию Пятихатки, где их пересадили в подменный подвижной состав филиала "УЗШК" ПАО "Укрзализныця", которым они продолжили путешествие в Киев в 6:48 2 января 2018.
"Время задержки поезда составляет около 5 часов", - говорится в сообщении.
Указано, что ориентировочно пассажиры прибудут в Киев в 11:20 2 января.
Напомним, под Львовом молодой парень погиб под колесами поезда.
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