Знаменитая голливудская актриса Джессика Альба 31 декабря родила мальчика. Он получил имя Хейз Альба Уоррен. Это третий ребенок артистки.

"Лучший подарок на Новый год. Кэш и я чувствуем себя благословенными. А Онор и Хэвен уже одержимы своим новым братиком", - написала Альба в Instagram, приложив фото новорожденного сына.

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) Янв 1, 2018 at 11:05 PST

У Кэша Уоррена и Джессики уже были девятилетняя Онор Мари и шестилетняя Хэвен Гарнер.

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