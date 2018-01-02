Секс-символ Голливуда в третий раз стала мамой [ Редактировать ]
Знаменитая голливудская актриса Джессика Альба 31 декабря родила мальчика. Он получил имя Хейз Альба Уоррен. Это третий ребенок артистки.
"Лучший подарок на Новый год. Кэш и я чувствуем себя благословенными. А Онор и Хэвен уже одержимы своим новым братиком", - написала Альба в Instagram, приложив фото новорожденного сына.
У Кэша Уоррена и Джессики уже были девятилетняя Онор Мари и шестилетняя Хэвен Гарнер.
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