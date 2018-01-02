Дороги в Украине: Гройсман пообещал наказать виновных в некачественном ремонте [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что необходимо провести обследование отремонтированных автодорог и привлечь к ответственности тех, кто выполнил ремонт некачественно.
"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" максимально быстро провести все необходимые подготовительные работы, чтобы уже в марте приступить к выполнению плана строительства и ремонта дорог", - сказано в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам специального совещания по вопросам развития дорожного хозяйства, передает "Интефакс-Украина".
Гройсман отметил, что в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн.
План ремонта дорог на 2018 год учитывает восстановление и строительство дорог как местного значения, так и государственного значения.
В частности, речь идет о коридоре Go Highway, проекте строительства дороги Львов - Тернополь - Херсон - Одесса, который соединит западную границу с портами Украины, а также о ряде других важных дорог, в том числе входящих в состав международных транспортных коридоров в направлении востока и юга.
Стороны договорились проработать механизмы стимулирования развития отрасли дорожного машиностроения - прежде всего, в сегменте эксплуатационной техники и техники для содержания дорог.
"Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно", - приводит пресс-служба слова премьера.
Глава правительства также сообщил, что в ближайшие дни проведет аналогичное совещание с руководителями областей, чтобы определить степень готовности местных органов власти к выполнению дорожных планов.
Ранее podrobnosti.ua рассказывали, когда в Украине начнут строить автобаны.
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