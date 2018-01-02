Мужчина расстрелял троих соседей из-за шума [ Редактировать ]
В Киеве в подъезде жилого дома на улице Мартиросяна мужчина расстрелял из травматического пистолета трех соседей. Об этом сообщает столичная полиция.
Выяснилось, что один из жильцов дома пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку. По словам 41-летнего мужчины, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить. Тогда киевлянин схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.
В результате конфликта огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка - многочисленные гематомы. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли три гильзы, пистолет для отстрела резиновых пуль и документы на оружие.
Следователи Соломенского управления полиции открыли два уголовных производства по предварительной правовой квалификации - ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства конфликта.
Напомним, подросток в Новый год расстрелял свою семью.
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