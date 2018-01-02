Трагедия под Хмельницким: опубликована запись ДТП (видео) [ Редактировать ]
Трагедия под Хмельницким
Появилось видео жуткого ДТП, в котором погибла 21-летняя женщина, а ее двухлетний ребенок получил тяжелые травмы.
Запись появилась на канале Youtube.
Водитель автомобиля Mercedes на повороте вылетел на тротуар, где стояла женщина с коляской.
Напомним, в городе Шепетовка Хмельницкой области водитель "Мерседеса" на огромной скорости сбил девушку с ребенком в коляске.
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