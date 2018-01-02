ДТП в Ривне: водитель влетел в забор и повредил 26 автомобилей (фото)

В Ровно 2 января 2018 года около 03:00 на улице Евгения Коновальца произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы три человека и повреждены 26 автомобилей.