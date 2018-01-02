После обнародования списка из 120 лиц, причастных к катастрофе боинга MH17, им будет официально сообщено о подозрении.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин в комментарии "Укринформу".

"Обнародование имен лиц, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", - сказал Енин.

По его словам, у Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых.

Напомним, разведка Великобритании MI6 уверена, что самолет рейса MH-17 сбили из оружия Российской Федерации.