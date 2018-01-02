Катастрофа МН-17: всем подозреваемым предложат предстать перед судом [ Редактировать ]
После обнародования списка из 120 лиц, причастных к катастрофе боинга MH17, им будет официально сообщено о подозрении.
Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин в комментарии "Укринформу".
"Обнародование имен лиц, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", - сказал Енин.
По его словам, у Международной следственной группы будет еще некоторое время для завершения досудебного следствия и передачи в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых.
Напомним, разведка Великобритании MI6 уверена, что самолет рейса MH-17 сбили из оружия Российской Федерации.
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