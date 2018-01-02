В селе Старая Жадова Черновицкой области 63-летняя пенсионерка ограбила 94-летнюю односельчанку, вынув оконное стекло и забравшись в дом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Преступница прикрыла старушке рот, чтобы та не кричала, и открыто завладела деньгами потерпевшей в сумме почти 3,5 тысячи гривен. После этого женщина скрылась с места преступления.

63-летнюю женщину вскоре удалось задержать с похищенными средствами.

Напомним, в Киеве зверски напали на продавца и ограбили магазин.