Пенсионерка напала на 94-летнюю старушку и ограбила ее [ Редактировать ]
В селе Старая Жадова Черновицкой области 63-летняя пенсионерка ограбила 94-летнюю односельчанку, вынув оконное стекло и забравшись в дом.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Преступница прикрыла старушке рот, чтобы та не кричала, и открыто завладела деньгами потерпевшей в сумме почти 3,5 тысячи гривен. После этого женщина скрылась с места преступления.
63-летнюю женщину вскоре удалось задержать с похищенными средствами.
Напомним, в Киеве зверски напали на продавца и ограбили магазин.
по теме
В Киеве жестоко избили и ограбили продавщицу магазина
Неизвестный мужчина напал в магазине на продавщицу и нанес ей множество ножевых ранений. В полиции говорят - женщина защищалась и только поэтому осталась жива.
В Киеве зверски напали на продавца и ограбили магазин (фото, видео)
Около 18:30 среды на улице Мукачевской, 5А в Киеве произошло жестокое ограбление продуктового магазина.
Грабители украли у депутата Киевсовета подарки одаренным детям
Грабители обчистили слугу народа. Преступники через окно пробрались в приемную депутата Киевсовета Александра Пабата. Вынесли компьютеры, планшеты, фотоаппарат и даже блокноты с записями о работе в округе за последние четыре года.
У Києві пограбували магазин хутра на 2 мільйони
Троє злочинців розбили скляні двері магазину і за лічені секунди винесли чотири десятки шуб. Вартість кожної - від 40 до 60 тисяч гривень.
Ограбить за минуту: в Киеве из магазина похитили 33 шубы
Трое неизвестных ломом разбили стекло входной двери и вынесли шубы на 3 миллиона. Прибывшие на место полицейские воров не обнаружили. Правоохранители заявили, в среднем стоимость каждого изделия около 90 тысяч гривен.