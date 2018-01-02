Известная певица Настя Каменских, рассказала, где проведет новогодние праздники.

По словам Насти, ноябрь и декабрь были очень насыщенными для нее, поэтому впервые за последние несколько лет Новый год она отмечала не на роботе, а с друзьями.

"В этом году я решила отдохнуть: последние 3 месяца были очень насыщенными, поэтому в канун Нового года уезжаю в Америку и планирую провести праздники в кругу друзей", – отметила Каменских.

Напомним, Наталья Могилевская покидает Украину.