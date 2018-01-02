Настя Каменских покидает Украину [ Редактировать ]
Известная певица Настя Каменских, рассказала, где проведет новогодние праздники.
По словам Насти, ноябрь и декабрь были очень насыщенными для нее, поэтому впервые за последние несколько лет Новый год она отмечала не на роботе, а с друзьями.
"В этом году я решила отдохнуть: последние 3 месяца были очень насыщенными, поэтому в канун Нового года уезжаю в Америку и планирую провести праздники в кругу друзей", – отметила Каменских.
Напомним, Наталья Могилевская покидает Украину.
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