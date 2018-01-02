ДТП в Ривне: водитель влетел в забор и повредил 26 автомобилей (фото) [ Редактировать ]
В Ровно 2 января 2018 года около 03:00 на улице Евгения Коновальца произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы три человека и повреждены 26 автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области. Указано, что 26-летний житель Ровно, управляя автомобилем "Mercedes S 500", не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его около 15 метров.
"В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, которые стояли вдоль забора. Кроме того, обломки бетонного забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств", - говорится в сообщении.
"В салоне иномарки находилось еще трое пассажиров: у 39-летнего ровенчанина диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал.
По словам врачей, у всех пострадавших был запах алкоголя, однако окончательные результаты станут известны после экспертизы отобранных образцов крови", - доложили в полиции.
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