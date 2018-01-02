В Ровно 2 января 2018 года около 03:00 на улице Евгения Коновальца произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы три человека и повреждены 26 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области. Указано, что 26-летний житель Ровно, управляя автомобилем "Mercedes S 500", не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его около 15 метров.

"В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, которые стояли вдоль забора. Кроме того, обломки бетонного забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств", - говорится в сообщении.

"В салоне иномарки находилось еще трое пассажиров: у 39-летнего ровенчанина диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал.

По словам врачей, у всех пострадавших был запах алкоголя, однако окончательные результаты станут известны после экспертизы отобранных образцов крови", - доложили в полиции.

Напомним, появилось видео жуткого ДТП под Хмельницим, в котором погибла 21-летняя женщина, а ее двухлетний ребенок получил тяжелые травмы.