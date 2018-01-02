Ким Чен Ын приказал собрать самую большую ракету в истории [ Редактировать ]
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал собрать самую большую ракету в истории страны к 70-летию КНДР. Об этом рассказал человек, которому удалось бежать из Северной Кореи. Имя информатора не сообщается.
Известно только, что он участвовал в ракетной программе страны и сохранил связи с высокопоставленными чиновниками КНДР.
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