Нидерланды и Бельгия обменялись островами [ Редактировать ]
Бельгия и Нидерланды обменялись территориями. Брюссель отдал соседям 16 гектаров, а Амстердам - только три. Такой добровольный обмен - уникальный случай в послевоенной Европе. Пойти на этот шаг власти вынудила река Маас.
Она изменила русло и два полуострова, которые принадлежат Бельгии, оказались на стороне Нидерландов. И наоборот: нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.
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