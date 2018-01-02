Бельгия и Нидерланды обменялись территориями. Брюссель отдал соседям 16 гектаров, а Амстердам - только три. Такой добровольный обмен - уникальный случай в послевоенной Европе. Пойти на этот шаг власти вынудила река Маас.

Она изменила русло и два полуострова, которые принадлежат Бельгии, оказались на стороне Нидерландов. И наоборот: нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.