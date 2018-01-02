В Литве умерла актриса украинского происхождения Татьяна Майорова.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Женщина умерла из-за тяжелой болезни на 77-м году жизни.

Татьяна Майорова родилась в Украине. Она закончила театральный институт Карпенко-Карого в Киеве, в 1964-1967 годах была актрисой Севастопольского драматического театра, а в 1967-1991 годах – актрисой театра в Вильнюсе, где сыграла около 40 ролей.

Среди них самыми яркими в биографии актрисы были: Серафима – "Бег" Булгакова, 1967, Женя – "Валентин и Валентина" Рощина, 1971, Ирина – "С любимыми не расставайтесь" Володина, 1973, Мария – "Святая святых" Друцэ, 1976, Серафина – "Татуированная роза" Уильямса, 1978, Искра – "Гнездо глухаря", 1979, Наташа Голубева – "Наедине со всеми" Гельмана, 1982 и многие другие.

Зрителям она запомнилась игрой в исторической драме 1978 "помилуй нами", созданной на Литовской киностудии режиссером Альгирдасом Араминасом.

Напомним, скончалась известная актриса Роуз Мари.