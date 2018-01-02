2 января в Перу, на Панамериканском шоссе, в районе Пасамайо, автобус упал в пропасть. Жертвами трагедии стали более 25 человек. Об этом сообщает телеканал Canal N.

"Погибших больше 25, но у нас нет точных данных", - заявил телеканалу представитель перуанской полиции Дино Эскудеро. Также по данным телеканала, в автобусе находились не менее 50 человек.

Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии. По одной из версий, автобус столкнулся с другим автомобилем.

Bus se desbarranca en Pasamayo, aparentemente de empresa "San Martín". Numerosos heridos, bomberos en el lugar pic.twitter.com/AMjqwHvoOV — Javier Alcántara (@AlcantaraJavier) 2 января 2018 г.

Напомним, что под Киевом перевернулся автобус с туристами из Беларуси.