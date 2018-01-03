США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за протестов в Иране [ Редактировать ]
Власти США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в ООН в Нью-Йорке и в Женеве в связи с событиями в Иране, передает Телеграф.
"В ООН должны высказаться. Через несколько дней мы созовем экстренные сессии и в Нью-Йорке и Совете ООН по правам человека в Женеве. Мы не должны молчать. Иранский народ требует свободу", – сказала американский постпред при ООН Никки Хейли журналистам в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.
Напомним, что во время протестов в Иране задержали 450 человек, при этом погибли - 12 человек.
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