Вечером 2 января, на автозаправочной станции в Москве, произошел взрыв. Об этом сообщает агентство "Москва".

Возгорание произошло на АЗС, которая расположена на юго-востоке города, по улице Люблинской.

Издание отмечает, что в результате взрыва огонь не успел перекинуться на цистерны с топливом и масштабной трагедии удалось избежать.

Спасателям удалось ликвидировать огонь.

Напомним, что в больнице Пакистана взорвался газ.