В Москве на АЗС прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
Вечером 2 января, на автозаправочной станции в Москве, произошел взрыв. Об этом сообщает агентство "Москва".
Возгорание произошло на АЗС, которая расположена на юго-востоке города, по улице Люблинской.
Издание отмечает, что в результате взрыва огонь не успел перекинуться на цистерны с топливом и масштабной трагедии удалось избежать.
Спасателям удалось ликвидировать огонь.
Напомним, что в больнице Пакистана взорвался газ.
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