Биткоин: курс криптовалюты вернулся к росту [ Редактировать ]
фото: fontanka.ru
3 января биткоин снова подорожал. Состоянием на 2:30 по Киеву курс криптовалюты достиг $14 820.
Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Напомним, что утром 2 января курс криптовалюты составлял $13257.
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