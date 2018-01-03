В Нью-Йорке вспыхнул пожар в жилом доме, есть пострадавшие (видео) [ Редактировать ]
2 января в одном из жилых домов района Бронкс (Нью-Йорк) произошел пожар, в результате пострадали 23 человека, среди которых четверо детей. Об этом сообщает DW.
Издание сообщает, что возгорание началось в четырехэтажном здании возле зоопарка Бронкса около 6 утра по местному времени. В сообщении говорится, что загорелся мебельный магазин на первом этаже.
Спустя несколько минут после поступления звонка на место для тушения огня прибыли около 200 пожарных. После полудня им удалось взять возгорание под контроль. Причины пожара на данный момент не сообщаются.
Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Напомним, что также 29 декабря в Нью-Йорке загорелся пятиэтажный дом, в результате чего погибли 12 человек.
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