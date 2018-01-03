В результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы по меньшей мере 36 человек погибли, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

"К настоящему моменту жертвами ДТП в районе Пасамайо стали 36 человек, шестеро пострадали", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

#MinsaEsAcción

El accidente vehicular en la variante de #Pasamayo dejó hasta el momento 36 personas fallecidas y 06 heridos.



► El Ministerio de Salud envió 05 ambulancias SAMU, coordinó con los bomberos para el despliegue de 11 unidades adicionales. pic.twitter.com/z9xjQyd2td — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 2 января 2018 г.

На место происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.

#MGPAhora En trabajo conjunto, personal de la Marina de Guerra, Policía y Bomberos Voluntarios; realizan labores de búsqueda y rescate de víctimas tras el trágico accidente del bus de la empresa San Martín de Porres al abismo en serpentín de Pasamayo. pic.twitter.com/LEnvtdq72V — Marina de Guerra (@naval_peru) 2 января 2018 г.

Ранее местные власти сообщали о 25 погибших.