ДТП в Перу: количество жертв резко возросло [ Редактировать ]
В результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы по меньшей мере 36 человек погибли, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
"К настоящему моменту жертвами ДТП в районе Пасамайо стали 36 человек, шестеро пострадали", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
#MinsaEsAcción— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 2 января 2018 г.
El accidente vehicular en la variante de #Pasamayo dejó hasta el momento 36 personas fallecidas y 06 heridos.
► El Ministerio de Salud envió 05 ambulancias SAMU, coordinó con los bomberos para el despliegue de 11 unidades adicionales. pic.twitter.com/z9xjQyd2td
На место происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.
#MGPAhora En trabajo conjunto, personal de la Marina de Guerra, Policía y Bomberos Voluntarios; realizan labores de búsqueda y rescate de víctimas tras el trágico accidente del bus de la empresa San Martín de Porres al abismo en serpentín de Pasamayo. pic.twitter.com/LEnvtdq72V— Marina de Guerra (@naval_peru) 2 января 2018 г.
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