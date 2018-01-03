Ни для кого не секрет, что некоторые продукты стимулируют работу мозга, что делает нас умнее и сообразительнее. О 5 самых полезных продуктов для мозга пишет издание Factinteres.

Яйца

Улучшить память и укрепить нервную систему можно при помощи яиц. В них содержится витамин B4, который и поможет это сделать. Также употребление яиц помогает предотвратить развитие слабоумия.

Авокадо

Работа мозга зависит от притока крови. Если приток будет недостаточным, наш мозг станет быстрее уставать, и мыслительные процессы будут гораздо медленнее. Исправить это поможет авокадо. В нем содержатся мононасыщенные жирные кислоты, которые и стимулируют приток крови к мозгу.

Лосось

Лосось - жирная рыба. Как известно, такая рыба содержит в себе много омега-3 кислот, которые и оказывают на наш мозг положительное воздействие. Рекомендуется готовить лосося на пару или гриле, т. к. именно при таких способах приготовления сохраняются все полезные свойства рыбы.

Орехи

Одним из лучших источников ненасыщенных жирных кислот являются орехи. Именно эти кислоты крайне положительно влияют на работу мозга. Помимо этого, употребление орехов помогает предупредить когнитивные нарушения. Лучше всего употреблять грецкий орех, а также миндаль.

Оливковое масло

Некоторые исследования показали, что оливковое масло помогает улучшить память. Также было установлено, что оливковое масло способно предупредить развитие когнитивных нарушений и слабоумия.

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