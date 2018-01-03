Зима отменяется: в Виннице зацвела сакура (фото) [ Редактировать ]
В Виннице из-за необычайно теплой январской погоды расцвела сакура на улице Порика. Об этом пишет местное издание vinnitsa.info.
На двух деревьях появились розовые цветочки. Одни уже раскрылись полностью, другие - еще в бутонах. Также видно, что на ветвях набухли почки и распускаются зеленые листья.
Обычно сакура в Украине зацветает в апреле, немного позже, чем в Японии, где период цветения этого дерева - март.
Ранее мы писали о том, что синоптики предупреждают о заморозках.
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