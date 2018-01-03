В Виннице из-за необычайно теплой январской погоды расцвела сакура на улице Порика. Об этом пишет местное издание vinnitsa.info.

На двух деревьях появились розовые цветочки. Одни уже раскрылись полностью, другие - еще в бутонах. Также видно, что на ветвях набухли почки и распускаются зеленые листья.

Обычно сакура в Украине зацветает в апреле, немного позже, чем в Японии, где период цветения этого дерева - март.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупреждают о заморозках.