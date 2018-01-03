В Днепре разъяренный мужчина бросил гранату в знакомого [ Редактировать ]
В Днепре, в результате конфликта между двумя мужчинами во дворе многоэтажного дома, одни из них бросил гранату под ноги другому, пострадавший доставлен в больницу с осколочными ранениями ног.
Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, в ночь на 3 января во дворе многоэтажки на бул. Славы между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них бросил под ноги другому гранату. В результате инцидента тот получил осколочные ранения обеих голеней.
Пострадавший участник конфликта был доставлен в больницу.
По данному факту возбуждены два уголовных производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следователи опрашивают всех очевидцев происшествия, проводятся соответствующие экспертизы.
Подозреваемый в хулиганстве и незаконном хранении боеприпаса задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Италии в мусорном баке взорвалась граната.
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