Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции о неизбрании меры пресечения экс-председателю Одесской ОГА и лидеру Движения новых сил Михеилу Саакашвили до 11 января.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судья по делу Олег Присяжнюк в связи с отсутствием в зале всех людей, которые при рассмотрении меры пресечения в суде первой инстанции написали заявление о желании взять Саакашвили на личные поруки.

Следует подчеркнуть, что эти заявления, поданные в суде первой инстанции, приобщены к материалам дела и в Апелляционном суде.

Как заявил один из членов судейской коллегии Денис Масенко, человек, подавший заявление о взятии на поруки, должен присутствовать в зале, чтобы, в частности, разъяснить ему права и обязанности.

Напомним, Генеральная прокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.