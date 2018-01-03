Учительница регулярно устраивала оргии с учениками [ Редактировать ]
В США 23-летней учительнице грозит 45 лет тюрьмы за секс с двумя учениками. Девушка недавно поступила на работу в школу Майсвилл в городе Зейнсвилл (штат Огайо) и почти сразу же попалась на педофилии.
Дарси Л. Лейк призналась в том, что устраивала секс-игры сразу с двумя учениками 14 и 16 лет. По ее словам, все происходило по обоюдному согласию и "мальчикам все нравилось".
В ходе судебных заседаний выяснилось, что Дарси переключила внимание на подростков после того, как ее бросил парень, который обещал жениться. Девушка долго не могла прийти в себя и приняла решение больше никогда не доверять мужчинам. Мальчики - еще не мужчины, видимо рассудила она. Да и подростков долго уговаривать не пришлось, тем более на эксперимент с триолизмом.
На данный момент доказаны семь эпизодов с 1 февраля по 1 ноября 2017 года. То есть за девять месяцев, пока она работала в школе, секс втроем у них случался примерно раз в полтора месяца. За каждый эпизод ей грозит пять лет тюрьмы.
Директор школы Майсвилл уже поспешил заявить, что Дарси Лэйк уволена.
Напомним, свингер бросил 4-летнего ребенка в запертой машине ради оргии.
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