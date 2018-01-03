Агрессия России на Донбассе: в Литве сделали резкое заявление [ Редактировать ]
Позиция Литвы по отношению к России не изменится до тех пор, пока Москва демонстрирует агрессивную политику в отношении Украины. Об этом заявил в среду, 3 января, спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas.
"Торговые отношения у нас есть, осуществляются, дипломатические отношения есть, отказываться от ценностей у нас нет ни возможности, ни желания. Далее все, как и сказала президент (Литвы), без изменений в позиции России или руководства, нельзя надеяться на изменения в отношениях", - сказал Пранцкетис.
Напомним, новый председатель ОБСЕ озвучил свою позицию по поводу войны на Донбассе.
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