Позиция Литвы по отношению к России не изменится до тех пор, пока Москва демонстрирует агрессивную политику в отношении Украины. Об этом заявил в среду, 3 января, спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Торговые отношения у нас есть, осуществляются, дипломатические отношения есть, отказываться от ценностей у нас нет ни возможности, ни желания. Далее все, как и сказала президент (Литвы), без изменений в позиции России или руководства, нельзя надеяться на изменения в отношениях", - сказал Пранцкетис.

Напомним, новый председатель ОБСЕ озвучил свою позицию по поводу войны на Донбассе.