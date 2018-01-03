По мнению профессора из Калифорнийского университета Мэттью Уолкера, вместе с полезными свойствами дневной сон может также негативно сказываться на человеческом организме. Об этом сообщает издание Business Insider.

Отмечается, что если спать днем не более 40–59 минут, то организм будет лучше справляться с накопленной усталостью. Однако если превысить эту норму, то человеку будет трудно заснуть ночью и он не сможет выспаться. Также сомнолог уверен, что дневной сон не помогает справляться с недосыпом.

По словам Уолкера, если человек собьет один раз норму в восемь часов сна ночью, а в следующие несколько вдоволь выспится, он всегда будет спать дольше обычного и никогда уже не сможет высыпаться за эти восемь часов.

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