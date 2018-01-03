Украинская певица Вера Брежнева опубликовала новогодние фотографии с мужем Константином Меладзе, известным продюсером и композитором.

Для фотографий Вера и Константин выбрали роскошные образы: она в изысканном платье, в шубе и украшениях, а он - в костюме, белой рубашке и бабочке.

Поклонники засыпали Веру комплиментами и восхищениями, отметив, что они вместе смотрятся очень гармонично.

Напомним, Веру Брежневу уличили в ретуше фигуры на фотографиях.